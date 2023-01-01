Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Uganda'da yeni yıl izdihamı: En az 9 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Uganda'da bir alışveriş merkezinde yaşanan izdihamda en az 9 kişi öldü.
Başkent Kampala'daki "Freedom City" alışveriş merkezinin dışındaki, havai fişek gösterisinin ardından çıkan izdihamda 5 kişi olay yerinde öldü ve yaralananlar oldu.
Daha sonra sevk edilen acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye taşıdı.
Hastanede, olay nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.
Etiketler: Afrika
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