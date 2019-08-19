Helmholtz Polar ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nden bilim insanları, Svalbard'ın Norveç Arktik takımadaları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde kar örnekleri inceledi.

Alman ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan ekip, Svalbard'tan alınan örneklerde litre başına 14 bin 400 plastik parçacığı olduğunu keşfetti.

Bavyera Alpleri'nde yapılan bir diğer araştırmada ise bilim insanları, bir kırsal yolun yakınında toplanan kar örneğinde litre başına 154 bin plastik parçacık buldu.

Araştırmacılar bu mikroplastik parçacıkların havadan uzak mesafelere ulaştığına ve yağış sonucunda izole alanlara düştüğüne inanıyorlar.

Araştırmacılar, büyük miktarlarda mikroplastiğin hava yoluyla da taşınabileceğini belirledikten sonra, doğal olarak soluduğumuz plastik olup olmadığı sorusunun gündeme geldiğini açıkladı.

Kaynak: Independent