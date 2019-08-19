En son üç çevik kuvvet polisi, 1 amir ve 1 polis akademisi öğretim üyesinin daha intihar etmesiyle Fransa'da, yılbaşından bu yana intihar eden polis sayısı 64'e ulaştı.

Yetkililer, vakaların nedeninin tam olarak belirlenemediğini duyursa da ülkede 2015 yılından bu yana devam eden terör saldırıları ve halihazırdaki sarı yeleklilerin eylemlerinin bu duruma zemin hazırladığı konuşuluyor.

Alternatif Polis Birliği (CFDT) Başkanı Denis Jacob, polisin durumuna dikkat çekerek, "2019, son 30 yılın en kötüsü olabilir" ifadesini kullandı.

Psikologlar ise potansiyel saldırı ihtimalinin Fransız polisini evdeyken bile olumsuz etkilediği görüşünde. "Hipervijilans" olarak tanımlanan bu durum, polisin sürekli stres içerisinde kalmasına neden oluyor.

Öte yandan, Ulusal Polis Direktörü Eric Morvan'ın polis memurlarına, protestolara müdahale durumunda "yargılanmaktan korkmamaları" ve problemlerini konuşmanın "kesinlikle zayıflık olmadığı" konusunda bir mektup yolladığı bildirildi.

Kaynak: AP