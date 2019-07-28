Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore tarafından el koyulan "Xiang Hai Lin 8" isimli balıkçı teknesinin salındığını, sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, “27 Temmuz’da, Rus diplomatik ajansının koordine çalışması, balıkçı teknesi ‘Xiang Hai Lin 8’in serbest bırakılmasını sağladı. Yerel saatle 16.00’da, Kaptan Verevka’nın serbest bırakılması konusunda, Kuzey Kore tarafına bilgi verildi. Saat 19.30'da, gemi, Wonsan limanının iskelesinden ayrıldı ve 2 Güney Koreli mürettebatın karaya çıkacağı Sokcho'ya (Güney Kore) doğru yola çıktı” ifadeleri kullanıldı.
17 Temmuz'da irtibat kesilmişti
Rus Kommersant gazetesi, Kuzey Kore'nin, Rus balıkçı gemisini 17 Temmuz'da alıkoyduğunu duyurmuştu.
Gemide 15'i Rus, 2'si Güney Koreli toplam 17 kişilik mürettebatın bulunduğu, geminin Kuzey Kore sınırlarını 50 mil ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonduğu ifade edilmişti.
Kaynak: DHA, AA