Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatma girişimi bölgeyi alarma geçirdi

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan roket, birinci ve ikinci kademesinin ayrılmasının ardından itme kuvvetini kaybetmesiyle Kore Yarımadası'nın batı kıyısı açıklarındaki sulara düştü.

Bilim insanlarının, operasyonun neden başarısız olduğunu incelediği duyuruldu.

[Güney Kore, uzay aracına ait olduğu belirtilen parçanın fotoğrafını paylaştı | Fotoğraf: Reuters]

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında ise roketin 6.30 civarında Kuzey Kore'nin ana uzay fırlatma merkezinin bulunduğu kuzeybatı Tongchang-ri bölgesinden fırlatıldığı bilgisi verildi.

Güney Kore ordusu, roketin suya düşmeden önce "anormal bir uçuş" yaptığını bildirdi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno da gazetecilere yaptığı açıklamada, uzaya hiçbir nesnenin ulaşmadığına inanıldığını söyledi.

Güney Kore ve Japonya alarma geçti

Başarısız fırlatma girişiminin ardından Güney Kore'nin başkenti Seul'de halka tahliye için hazırlanmalarına yönelik çağrı yapıldı.

Ancak daha sonra, herhangi bir zarar tespit bildirilmeyince alarm durumu kaldırıldı.

Japon hükümeti de önce füze uyarı sistemini etkinleştirdi daha sonra bu uyarıyı kaldırdı.