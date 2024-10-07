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Dünya
AA 07.10.2024 11:05

Kuzey Kore'den NATO'ya sert tepki

Kuzey Kore, Rusya ile ilişkilerini kınayan NATO'ya tepki göstererek, örgütün, ülke çıkarlarını ihlal etmeye devam etmesi durumunda sonuçlardan mesul olacağını bildirdi.

Kuzey Kore'den NATO'ya sert tepki

Yonhap'ın, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından ismi verilmeyen bir yetkili, NATO'ya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO'nun, Rusya ile Kuzey Kore'nin askeri ilişkilerini kınamasına ilişkin, "NATO, ABD'nin savaş aracından başka bir şey değildir" ifadesi kullanıldı.

NATO açıklamasını kınayan Kuzey Koreli yetkili, "NATO, Kuzey Kore'nin çıkarlarını ihlal etmeye devam ederse bunun yol açacağı trajik sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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