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Dünya
AA 07.10.2024 10:55

Avustralya-Endonezya uçağı tuvaletler çalışmayınca uçuştan 2,5 saat sonra geri döndü

Avustralya'nın Adelaide kentinden Endonezya'nın Bali Adası'na yolcu taşıyan Jetstar Hava Yollarına ait uçak, havalandıktan yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra tuvaletlerdeki arıza nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.

Avustralya-Endonezya uçağı tuvaletler çalışmayınca uçuştan 2,5 saat sonra geri döndü

9News sitesinin haberine göre, yerel saatle 07.00'de kalkan JQ125 uçuş numaralı Adelaide-Denpasar seferi yapan uçak, 09.40'ta Adelaide Havalimanı'na dönerek iniş yaptı.

Jetstar yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sefer sırasında uçaktaki tuvaletlerin çalışmadığı tespiti edildi ancak uçuş görevlilerinin bu sorunu giderememesi üzerine dönüş kararı alındı.

Adelaide kentine dönen yolcular, yeni bir uçakla yerel saatle 11.00'de Bali'deki Denpasar Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Adeliade-Denpasar uçuşu, ortalama 5 saat 20 dakika sürüyor.

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