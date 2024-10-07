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Dünya
AA 07.10.2024 11:00

Vietnam'da bir evin temelinde askerlere ait toplu mezar bulundu

Vietnam'ın Gia Lai eyaletindeki bir evin temelinde yapılan çalışmalar sırasında 32 askere ait toplu mezar bulundu.

Vietnam'da bir evin temelinde askerlere ait toplu mezar bulundu

VN Express haber sitesine göre, Gia Lai eyaletinde bir evin temelinde yürütülen kazı çalışmasında çok sayıda kemik parçası bulan ev sahibi, yetkililerle iletişime geçti.

Gia Lai eyaleti askeri komutanlığı, toplu mezarda bulunan 32 insan kalıntısının Vietnam askerlerine ait olduğunu doğruladı ancak askerlerin hangi savaşta öldüğünün henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Bölgeye gönderilen inceleme ekibi ise evin temelinde kemik kalıntılarının yanı sıra düğme, matara, lastik ayakkabı tabanları ve mermi gibi savaş dönemine ait eşyalar buldu. İnceleme ekibi, bölgede yürütülen kazı çalışmalarını genişletti.

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