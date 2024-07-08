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Dünya
AA 08.07.2024 10:27

Kuzey Kore'den Güney Kore'nin gerçek mühimmatla yaptığı askeri tatbikata tepki

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin sınır bölgesinde gerçek mühimmat kullanarak yaptığı tatbikatı "intihar histerisi" olarak niteleyerek Seul'e tepki gösterdi.

Kuzey Kore'den Güney Kore'nin gerçek mühimmatla yaptığı askeri tatbikata tepki

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, "provokasyonların devam etmesi" durumunda Pyongyang'ın "askeri adımlar" atacağı uyarısında bulundu.

Sınır bölgelerinde son dönemde gerçek mühimmatla askeri tatbikat yapan Seul'u "kasıtlı olarak gerilimi tırmandırmak"la suçlayan Kim, "Asıl soru, düşmanın neden sınıra yakın bir bölgede bu tür savaş tatbikatlarını başlattığı. Bu bir intihar histerisi ve bunun için korkunç bir felakete katlanmak zorunda kalacaklar." dedi.

Kim, Güney Kore hükümetinin, gerilimi tırmandırarak "iç politika krizi"nden kaçmak istediğini ileri sürerek, "Egemenliğimizi ihlal ettikleri ve savaş ilanına eşdeğer eylemde bulundukları tarafımızca değerlendirilirse, silahlı kuvvetlerimiz, anayasamız tarafından kendilerine verilen yetkilerini derhal yerine getirecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı, söz konusu bölgede gerçek mühimmat kullanılarak düzenlenecek tatbikatların program çerçevesinde süreceğini açıkladı.

Güney Kore, hükümetin 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşmayı askıya almasından sonra ilk kez 2 Temmuz'da Kuzey Kore sınırına yakın bölgedeki atış alanında gerçek mühimmatla tatbikat yapmıştı.

Güney Kore Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz piyadeleri de 26 Haziran'da, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat düzenlemişti.

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