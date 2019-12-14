Ülkenin resmi haber kaynağı Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, testin Sohae uydu fırlatma sahasında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan Güney Kore, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'nin Dongchang-ri uydu fırlatma sahasında roket motoru denemesi yaptığını açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin son aylarda bir dizi katı yakıt füze sistemleri denemesi yapması, uzmanlarca Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Güney Kore'deki hedefleri vurma kabiliyetini potansiyel olarak geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: KCNA, AA