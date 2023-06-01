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Dünya
Reuters 01.06.2023 08:30

Kuzey Kore'den "casus uydu fırlatacağız" mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkesinin yakında yörüngeye bir askeri casus uydusu yerleştireceğini söyledi ve Pyongyang'ın askeri gözetleme yeteneklerini artıracağını belirtti.

Kuzey Kore'den "casus uydu fırlatacağız" mesajı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Kim Yo Jong, ülkesinin dün başarısızlıkla sonuçlanan casus uydu fırlatma operasyonunun sonrasında açıklama yaptı.

Kim, "(Kuzey Kore'nin) askeri keşif uydusunun yakın gelecekte doğru bir şekilde uzay yörüngesine oturtulacağı ve görevine başlayacağı kesindir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatma operasyonu bölgeyi alarma geçirdi
Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatma operasyonu bölgeyi alarma geçirdi

Güney Koreli bir milletvekili ise yaptığı açıklamada, roketin başarısız olmasına neden olan sorunların çözülmesinin haftalar alabileceğini söyledi.

"Malligyong-1" olarak bilinen askeri keşif uydusunu taşıyan Chollima-1 roketinin denize düştüğü duyurulmuştu.

Kuzey Kore ajansı KCNA, kazadan sonra, uyduya ait parçaların fotoğrafını yayımlamıştı.

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