Kuzey Kore'den "casus uydu fırlatacağız" mesajı

Kim Yo Jong, ülkesinin dün başarısızlıkla sonuçlanan casus uydu fırlatma operasyonunun sonrasında açıklama yaptı.

Kim, "(Kuzey Kore'nin) askeri keşif uydusunun yakın gelecekte doğru bir şekilde uzay yörüngesine oturtulacağı ve görevine başlayacağı kesindir." ifadesini kullandı.

Güney Koreli bir milletvekili ise yaptığı açıklamada, roketin başarısız olmasına neden olan sorunların çözülmesinin haftalar alabileceğini söyledi.

"Malligyong-1" olarak bilinen askeri keşif uydusunu taşıyan Chollima-1 roketinin denize düştüğü duyurulmuştu.

Kuzey Kore ajansı KCNA, kazadan sonra, uyduya ait parçaların fotoğrafını yayımlamıştı.