Mawar Tayfunu'nun vurduğu Guam adası temel hizmetlerden yoksun

Adanın büyük bir kesiminde elektrik, su ve internet bulunmuyor. Bölge sakinleri, devleti söz konusu krizi yönetmede yavaş kalmakla suçluyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, çarşamba günü itibarıyla müşterilerin sadece yüzde 28'i elektriğe erişebildi.
Guam Elektrik İdaresi ise ekiplerin 24 saat esasıyla çalışma yürüttüğünü bildirdi.
Adanın valisi Lou Leon Guerrero, kamu hizmeti kuruluşlarından gelen güncellemelere dayanarak, elektrik ve su restorasyonunun yüzde 80 ila 85'inin 4 ila 6 hafta içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.
Vali Guerrero, "Yüzde 100 diyemeyiz çünkü ulaşamayacağımız yerler olacak ve beklentileri yükseltmek istemiyoruz” dedi.
Zayıflayan ve tropik fırtına olarak kayda geçen Mawar, halihazırda Japonya'nın Okinawa takımadalarına ilerliyor.