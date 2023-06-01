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Dünya
AFP 01.06.2023 07:59

Çin Devlet Başkanı Şi'den "yapay zekayı daha sıkı kontrol etme" çağrısı

Çin lideri Xi Jinping ve üst düzey yetkililer, yapay zeka üzerinde daha fazla devlet gözetimi çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi'den "yapay zekayı daha sıkı kontrol etme" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Cinping ve Komünist Parti yetkilileri, Ulusal Güvenlik Komisyonu toplantısında "ağ verilerinin ve yapay zekanın güvenlik yönetişimini iyileştirme" konusunda mutabık kaldılar.

Toplantıya dair Xinhua ajansında yer alan bilgi notunda, "En kötü durum ve ekstrem senaryolara hazırlıklı olunmasının" gerekliliğine dikkat çekildi.

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Çin Devlet Başkanı, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu ulusal güvenlik sorunlarının karmaşıklığı ve ciddiyeti dramatik bir şekilde arttı." uyarısında bulundu.

Çin, son aylarda algılanan ulusal güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırmak için geniş bir kampanya başlattı. Bu bağlamda, geçen ay açıklanan kanun taslağına göre yapay zeka ürünlerinin piyasaya sürülmeden önce güvenlik değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.

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