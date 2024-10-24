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Dünya
AA 24.10.2024 11:18

Kuzey Kore'den balonla gönderilen çöpler Güney Kore Devlet Başkanlığı yerleşkesine düştü

Güney Kore, Kuzey'den gönderilen çöp dolu balonun havada patladığını ve atıkların başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı yerleşkesinin üzerine düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore'den balonla gönderilen çöpler Güney Kore Devlet Başkanlığı yerleşkesine düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore ordusu, Kuzey'den yeni çöp balonları gönderildiğini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada ise gönderilen balonlardan birinin Devlet Başkanlığı binasının üstündeyken havada patladığı ve balondaki atıkların binanın üstüne düştüğü aktarıldı.

Atıkların güvenle toplandığı belirtilen açıklamaya göre, olay, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) ile koordineli şekilde izlendi.

İki ülke arasındaki gerilimler sürüyor

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ayrıca 11 Ekim'de, Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını Kuzey'in başkenti Pyongyang'a gönderdiğini öne sürmüştü.

JCS'den yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek Pyongyang'ın iddiaları reddedilmişti.

Güney Kore daha sonra, Pyongyang'ın Rusya'ya destek vermek için Ukrayna'ya asker gönderdiğini iddia etmiş, ABD dün bunu doğrulamıştı.

Seul'un Pyongyang'ın Ukrayna'ya asker gönderdiği hakkındaki açıklamasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Ukraynalı ve Güney Koreli yetkililere "deliler" diye hitap etmiş ve bu ülkelerin, nükleer silah sahibi ülkelere karşı "takip kabiliyeti olmaksızın rastgele ve pervasızca sözler sarf ettiğini" savunmuştu.

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