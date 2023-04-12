Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2023 14:19

Kuzey Kore, uzay projelerinin artarak devam edeceğini duyurdu

Kuzey Kore’nin daha önce duyurduğu askeri casus uydusu lansmanıyla ilgili endişeler devam ederken, Pyongyang yönetimi şimdi de gelişmiş uzay projelerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Kuzey Kore, uzay projelerinin artarak devam edeceğini duyurdu

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ilk uzay uçuşunu gerçekleştiren Yuri Gagarin’i anmak amacıyla kutlanan "Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü" vesilesiyle yapılan açıklamada, ülkenin geliştirilen uzay projelerinin, egemen bir devletin uzayı barışçıl şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu garanti eden Dış Uzay Anlaşması'nın ruhuna uygun "canlı bir şekilde" ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, “Uzay, tüm insanlığa aittir ve hiçbir devlet tarafından tekelleştirilemez veya sahiplenilemez. Kuzey Kore de küresel bir uzay güç merkezine dönüşmek için sarsılmaz bir istekliliğe sahiptir” ifadesi kullanıldı.

Uydu geliştirmek amacıyla kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresinin 10. yıl dönümünü kutlayan Kore, daha önce ilk askeri keşif uydusunun hazırlıklarının tamamlanacağı ve nisana kadar yörüngeye yerleştirileceği sözünü vermişti.

Kuzey tarafında Aralık 2022’de Güney Kore’nin başkenti Seul’ün ve Incehon’da bir limanın siyah beyaz fotoğrafları paylaşılmış ve uydu test parçasından çekildiği belirtilmişti. Bu durum, Güney tarafında endişeye neden olmuştu.

ETİKETLER
Kuzey Kore Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Yapay zekanın hukuki sorumluluğu sadece üretici firmaya ait değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
Yapay zekanın hukuki sorumluluğu sadece üretici firmaya ait değil
14:07
Hollanda'da Macron'u protesto eden 1 kişi gözaltına alındı
14:12
Urfi Çetinkaya operasyonunun detayları ortaya çıktı
13:55
AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı
14:09
Uludağ nisanda kış sezonunu aratmadı
13:42
Kazakistan'da kara yoluyla tahıl ithalatı 6 aylığına yasaklandı
Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı
Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı
FOTO FOKUS
Tarımda yapay zeka dönemi
Tarımda yapay zeka dönemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ