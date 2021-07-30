Yonhap'ın haberine göre, 24-27 Temmuz tarihlerinde ülkenin askeri ve siyasi yetkilileriyle bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, herhangi bir yabancı provokasyona karşı askeri kapasitenin geliştirilmesini istedi.

Görüşmede Kim, yetkililerden düşmanların askeri provokasyonu ile başa çıkmak için hazırlıkları tamamlamalarını istedi.

Güney Kore, kuzey komşusu ile iletişim kanallarının yeniden açılması ile yaratılan uzlaşı havasını olumsuz etkilememesi için ABD ile tatbikatların yapılıp yapılmayacağı ya da hangi şartlarda yapılacağına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

28 Temmuz'da ilk telefon görüşmesi

Güney Kore ve ABD’nin yaptığı askeri tatbikatlar, son senelerde COVID-19 salgını ve Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma çabaları nedeniyle iptal edilmiş veya azaltılmıştı.

Kuzey ve güney komşular arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanalları yeniden açılmış 28 Temmuz’da ilk telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.