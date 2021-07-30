Monroe'daki Sky Valley eğitim merkezinde çalışan öğretmenler, okuldaki floresan aydınlatmada poliklorlu bifenillere veya PCB'lere maruz kalmaktan beyin hasarına uğradıklarını söyledi.

Bu florasanları üreten firma Monsanto'ya kimyasal maruziyet nedeniyle dava açtı.

Mahkeme 3 öğretmene 185 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Öğretmenlerin avukatı Rick Friedman yaptığı açıklamada, "Bu, Monsanto'yu sorumlu tutmak için büyük bir adım" dedi.

Şirket temyize hazırlanıyor

2018 yılında Monsanto'yu satın alan Bayer, şirketin karara katılmadığını ve temyize gidebileceğini söyledi.

Bayer sözcüsü Susan Skiles Lukes, "Bu davadaki kanıtlar, davacıların güvenli olmayan seviyelerde PCB'lere maruz kaldıklarını veya maruziyetin iddia edilen yaralanmalara neden olabileceği yönündeki sonuçları desteklemiyor" dedi.

Şirket, davanın odak noktası olan ışık balastlarının modasının geçtiğini ve 40 yıldır üretilmediğini vurguladı.

Yıllar önce yasaklandı ancak halen kullanılıyor

PCB içeren milyonlarca floresan ışık balastı ile kimyasallar kanser ve diğer hastalıklara neden olabileceği endişeleri nedeniyle yıllar önce yasaklanmıştı.

2019 Associated Press araştırması, yasaklamanın ardından ürünlerin kırk yıl sonra ABD genelinde okullarda ve kreşlerde halen kullanıldığını ortaya çıkardı.

Birçok eski binada yasaların izin verdiğinden çok daha yüksek seviyelerde bulunan PCB'lerle yapılmış tavan karoları, zemin yapıştırıcıları ve boyaları bulunuyor.

PCB'ler, Monsanto Co tarafından üretilen ve 1979'da yasaklanıncaya kadar elektrikli ekipmanlarda soğutucu ve yağlayıcı olarak yaygın olarak kullanılan bileşenlerin karışımı olarak tanımlanıyor.