ABD’de vakalar artarken ve aşılama oranı düşerken COVID-19 aşısı olmak artık bir kamu hizmeti olarak kabul ediliyor.

Louisiana'da 19'uncu Adli Bölge Mahkemesi Yargıcı Fred Crifasi, bazı mahkumlara kamu hizmeti cezası vermek yerine aşı olmalarının yeterli olacağını söylüyor.

Yargıç, kamu hizmetine alternatif olarak aşıyı gösteriyor..

Louisiana, ülkede kişi başına günlük en yüksek vaka bildirilen eyaletler arasında yer alıyor.

Yargıç Crifasi yaptığı açıklamada, “Aşı olmak da topluma bir hizmettir.Bir şartlı tahliye adayı aşı olmaya meyilliyse, kamu hizmeti zorunluluğu konusunda kredi vereceğim. Hizmetin saat miktarı değişir” dedi.

Bir avukat "Müvekkilimin dört saatlik toplum hizmeti kaldı, yargıç ona aşıyı teklif etti ve ardından ceza sıfırlandı" dedi.

Yargıcın tutumunun aşılara erişimi olmayan popülasyonların da aşılanmasına yardımcı olacağı belirtiliyor.

