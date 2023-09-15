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Dünya
AA 15.09.2023 10:46

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure şehrindeki uçak fabrikasını ziyaret etti.

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Kim, ülkeye yaptığı resmi ziyareti kapsamında Rusya Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) şubesi olan Komsomolsk-na-Amure'deki Yuri Gagarin uçak fabrikasına giderek, incelemelerde bulundu. Kim'e, Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov eşlik etti.

Kim ve beraberindeki heyet, fabrikanın mühendislik merkezi ve üretim atölyelerini gezdi. Kim'e fabrikanın tasarım bölümünde mühendislerin modern uçakların geliştirilmesinde kullanılan dijital teknolojiler gösterildi.

Kuzey Kore lideri Kim ve beraberindeki heyet, savaş uçağı montaj tesisini, Su-35 ile beşinci nesil Su-57 uçaklarının son montaj atölyesini gezdi ve işletmenin modernizasyonu ve teknik olarak yeniden donatılması sonucunda iyileştirilen teknolojik tesislerini yerinde inceledi.

Kim ve beraberindeki heyete, uçakların gövde bölmeleri ve kanat ünitelerinin üretildiği fabrikada, ithal ikameli Superjet 100 (SJ-100) üzerinde işbirliği çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğü alanlar gösterildi.

Heyet daha sonra UAC'nin yan kuruluşlarından Yakovlev şirketinin üretim merkezi olan başka bir işletmedeki SJ-100 nihai montaj atölyesini de ziyaret etti.

Şu anda Rus sistemlerine sahip SJ-100 uçağının test edildiği ve Rus PD-8 motorlarına sahip uçağın akrobasi testleri için hazırlıkların sürdüğü montaj atölyesinde, havayollarına tamamen Rus tasarımıyla teslim edilecek olan ilk seri makineler de bulunuyor.

Programın sonunda Kuzey Kore lideri Kim ve Bakan Manturov, Su-35 çok amaçlı avcı uçağının gösteri uçuşunu izledi.

Bakan Manturov, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderine Rusya'nın önde gelen uçak üretim tesislerinden birini gösterdiklerini belirtti. Manturov, "Hem uçak imalatında hem de diğer sektörlerde işbirliği potansiyelini görüyoruz. Bu, özellikle ülkelerimizin teknolojik egemenlik hedeflerine ulaşması açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim'in, resmi ziyareti çerçevesinde Vladivostok şehrinde temaslarına devam edeceği bildirildi.

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