Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2023 10:20

Google, "konum izleme" davasında California ile 93 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

Teknoloji şirketi Google, ABD'nin California eyaletinde, "konum izleme uygulamaları konusunda tüketicileri yanıltmakla" suçlandığı davada, 93 milyon dolar para ödeme konusunda eyaletle anlaşmaya vardı.

Google, "konum izleme" davasında California ile 93 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri soruşturmada, Google'ın kullanıcıların konum izini kapattıklarında takibin bırakıldığını belirtmesine rağmen hareket izlerini izlemeyi sürdürdüğü sonucuna vardıklarını belirtti.

Google'ın ticari kazancı uğruna kullanıcıların hareketlerini izleme devam ettiğini bildiren Bonta, "Bu kabul edilemez ve bugünkü uzlaşmayla Google'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Anlaşma kapsamında Google, California eyaletine 93 milyon dolar ödeyecek.

Google, bu konuda herhangi bir hatası olmadığını belirtirken, anlaşma kapsamında bazı kısıtlamaları kabul etti.

ETİKETLER
Google ABD
Sıradaki Haber
Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı
10:59
Sahte içki davasında tanık: "Bunları sevdiklerime vereceğim" dedi
10:54
Kilis'te cevizli sucuk mesaisi başladı
10:57
Üzerlerine yıldırım düştü, kolyesi boynunu yaktı
10:48
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
10:48
Edirne ovalarında çeltik hasadı başladı
İstanbul'un barajları son yılların en düşük seviyesini gördü
İstanbul'un barajları son yılların en düşük seviyesini gördü
FOTO FOKUS
TRT Haber Libya'da yıkılan barajı havadan görüntüledi
TRT Haber Libya'da yıkılan barajı havadan görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ