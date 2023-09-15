Bakü'de işgale son veren ordu: Kafkas İslam Ordusu

Bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün kurtuluş yıl dönümü.

Bundan tam 105 yıl önce Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, halkın sevinç göz yaşları içerisinde Bakü’ye girdi.

Bolşevik ve Ermeni işgaline son veren bu kahraman ordu, Azerbaycan halkı tarafından hiçbir zaman unutulmadı.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, ilk anlaşmasını Osmanlı Devleti ile imzalamıştı.

Rusya'da ise Bolşevikler yönetime gelmişti, hedefte de zengin petrol rezervlerine sahip Azerbaycan vardı.

Azerbaycan, İngiliz güçleri ile Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına gelindiğinde zor durumda olmasına karşın, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nu yardım için kardeş ülkeye gönderdi.

Gence, Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir’i Bolşevik ve Ermenilerden temizleyen ordu, 30 saatlik muharebeden sonra Bakü’yü kurtardı.

Kafkas İslam Ordusu, bin 130 şehit verdi.

Azerbaycan’ın birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin defnedildiği Türk şehitliği bulunuyor.

Azerbaycan halkı bu özel günde çeşitli etkinliklerle Kafkas İslam Ordusu’nu anıyor.

