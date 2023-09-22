Kuzey Kore lideri Kim: Rusya ile ilişkiler daha fazla güçlendirilecek

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim'in katılımıyla Kore İşçi Partisinin (WPK) 16'ncı politbüro toplantısı 20 Eylül'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kim'in, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaretin sonuçlarına ilişkin rapor sunuldu.

Raporda, Kim'in, Putin'in daveti üzerine 12-17 Eylül tarihlerinde Rusya'nın çeşitli bölgelerini ziyaret ettiği bildirilerek, son ziyaretin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini "yeni çağın gereklerine uygun olarak yeni bir stratejik düzeye" taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu ziyaretin ayrıca dünyanın jeopolitik durumunda "köklü bir değişiklik" getirdiği kaydedilen raporda, Kim'in Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli planları yer aldı.

Kim, politbüro toplantısında, Rusya ile "iyi komşuluk ve işbirliği bağlarının daha da güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da etkinleştirilmesi ve ziyarette elde edilen başarıların pekiştirilmesi için" adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, söz konusu adımların ne olacağına dair bilgi verilmedi.

Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.