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Dünya
TRT Haber 22.09.2023 11:28

Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörülüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörüldüğünü duyurdu.

Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörülüyor

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