Türk-Rus Ortak Merkezi, Ermenistan'ın 258 ateşkes ihlalini belirledi

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da ateşkesin uygulanmasını denetlemek ve gözlemlemek için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

30 Ocak 2021'den itibaren çalışmaya başlayan Merkez'in faaliyetleri, Türk ve Rus heyetleri tarafından hazırlanan görev ve sorumluluklara ilişkin yönetmeliğe uygun devam ediyor.

Bölgede barış ve huzurun tesisi için görev yapan Merkez, İHA'lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri belirliyor, her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ediyor.

Çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığı Merkezde aynı zamanda gerçekleştirilen ihlaller raporlanıyor.

Bu kapsamda, Türk-Rus Ortak Merkezi tarafından 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ermenistan tarafından gerçekleştirilen 258 ateşkes ihlali belirlendi.

Azerbaycan Türk Ortak Merkez Komutanlığı tarafından da tespit edilen ihlaller raporlandırıldı.

Gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı "Tek Vatan Harekatı" ile Ermenistan'ın işgali altındaki 5 kent merkezinin kurtarılmasının ardından Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Bildiride, tarafların ateşkese uyması, denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı, Türk ve Rus savunma bakanları tarafından imzalanmış, Merkez, 30 Ocak 2021'de düzenlenen törenle faaliyetlerine başlamıştı.