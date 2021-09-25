Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, karşılıklı saygı koşuluyla Güney Kore ile zirve düzenlenebileceklerini açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığı açıklamaya göre Kim, "Yalnızca adalet ve karşılıklı saygı olduğunda Kuzey ve Güney Kore arasında sorunsuz iletişimin kurulabileceğini ve iki ülkenin arasında zirve düzenlemek gibi meselelerin çözülebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kim, dün yaptığı bir başka açıklamada, savaşın sona erdirilmesine dair resmi görüşmelerin başlatılabilmesi için Güney Kore ve ABD’ye, Kuzey Kore’ye yönelik hasmane politikalarını ve çifte standartlarını sona erdirmeye çağırmıştı.

Kim’in açıklamaları, Güney Kore’nin Başbakanı Moon Jae-in’in salı günü BM Genel Kurulu’nun önündeki konuşmasında, "Savaşın sonlandırılmasının resmileştirilmesi" için bir kez daha çağrı yapmasının ardından geldi.

Kore’de 1950-1953 yılları arasında yaşanan ve ülkenin ikiye bölünmesine yol açan savaş, bir ateşkes anlaşmasıyla sonlandırılmıştı. Kuzey Kore ile Güney Kore savaşın resmen sona erdiğini ifade eden her hangi bir anlaşmayı imzalamamıştı.