Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pyongyang yönetimi bu yıl 32'nci kez füze denemesi kapsamında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı.

Füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü tahmin ediliyor.

Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO), söz konusu füzenin düştüğü bölgede hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin türü saptanmaya çalışılıyor.