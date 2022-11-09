Polonya Radyosunun haberine göre, ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Ulusal Güvenlik Bürosunun Başkanı Jacek Siewiera, toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Siewiera, görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaş'ının Polonya'yı etkileyen sonuçları ve göç sorunlarına odaklanıldığını belirtti.

Rusya'ya mesaj

Polonya-Belarus sınırında yasa dışı göçün arttığına işaret eden Siewiera, "Kaliningrad'a yeni uçuş rotalarının kurulduğuna dair endişe verici işaretler söz konusu." ifadesini kullandı.

Siewiera, Polonya'nın Kaliningrad sınırına bir çit ve elektronik bariyer inşa ettiğini anımsatarak, "Bu, Rusya Federasyonu'na, Polonya'nın göçmenlerin hibrit bir saldırıda rehine olarak kullanılmasıyla ilişkilendirilebilecek risklerin farkında olduğu konusunda açık bir mesaj gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'da 1,3 milyon Ukraynalı yaşıyor

Polonya'ya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana yaklaşık 7 milyon 600 bin Ukraynalı mülteci giriş yaptı. Bunların büyük kısmı ya ülkelerine geri döndü ya da Batı Avrupa ülkelerine sığındı.

Polonya topraklarında halihazırda 1,3 milyon Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.