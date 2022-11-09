Kanada kamuoyunda "Bill 21" olarak da bilinen ve kamu çalışanlarının iş yerlerinde dini sembol kullanmaları ve dini kıyafet giymelerini yasaklayan yasaya karşı, Quebec Temyiz Mahkemesinde açılan davada, Montreal İngiliz Okullarında görevli, tamamı Müslüman olan 8 kadın, işini kaybetti.

Quebec Temyiz Mahkemesinde görülmekte olan davanın dünkü oturumuna katılan Montreal İngiliz Okulları Avukatı Perri Ravon, yasanın özellikle bir grubu hedef almak için tasarlandığını ve bu grubun da başörtüsü takan Müslüman kadınlar olduğunu ifade etti.

Ravon, üç yargıçtan oluşan mahkeme heyetine yaptığı savunmada, "Bu davada kabul edilen bilirkişi kanıtı, yasayla Müslüman kadınlara yönelik ön yargının daha fazla artmasının muhtemel olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

İngilizce eğitim veren Montreal İngiliz Okullarında yasa nedeniyle 8 kişinin işini kaybettiğini belirten Ravon, "Bunların hepsi Müslüman kadınlardı." diye konuştu.

Ravon, eyaletteki diğer hiçbir kurumda, yasa nedeniyle Müslüman kadınlar dışında başka dinlere mensup kişilerden işini kaybeden olmadığını söyledi.

Duruşmalar, 10 Kasım'a kadar devam edecek ve jüri heyetinin ek soruları olması durumunda süre bir gün daha uzayacak.

Mahkeme kararı ise jürinin kararını açıklamasının ardından duyurulacak.

Quebec’te Haziran 2019’da kabul edilen Laiklik Yasası'nın iptali için, aynı yıl kasım ayında Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Kanada İnsan Hakları Derneği (CCLA) ve insan hakları savunucusu diğer gruplarca Eyalet Temyiz Mahkemesine temyiz davası açılmıştı.

Kanada kamuoyunda yıllardır tartışmalara neden olan yasaya, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da karşı çıkmıştı.

Yasa hükümlerine göre öğretmenler, hakimler, savcılar, polis memurları, gardiyanlar ve bazı kamu görevlileri, mesai saatleri boyunca başörtüsü, peçe, haç ve kipa kullanamıyor.

Bu arada yasa gereği, peçe takan kadınlar da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamıyor.