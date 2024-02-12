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Dünya
AA 12.02.2024 13:43

Kuzey Kore, çoklu roketatar için "kontrol edilebilir mermiler" geliştirdiğini açıkladı

Kuzey Kore, çoklu roketatar için yeni "kontrol edilebilir mermiler" ve balistik kontrol sistemi geliştirdiğini bildirdi.

Kuzey Kore, çoklu roketatar için "kontrol edilebilir mermiler" geliştirdiğini açıkladı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisinin, çoklu roketatar için yeni "kontrol edilebilir mermiler" ve balistik kontrol sistemi geliştirdiği belirtildi.

Söz konusu "240 milimetre kalibrelik kontrol edilebilir mermiler"in isabetliliğini ve avantajlarını değerlendirmek amacıyla balistik kontrol test atışları da yapıldığı aktarıldı.

Yeni geliştirilen sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çoklu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı kaydedildi.

Ayrıca çoklu roketatarın stratejik değerinin yeniden değerlendirileceğine ve bu hızlı teknik gelişmeye bağlı olarak savaş alanlarındaki rolünün artacağına inanıldığı ifade edildi.

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