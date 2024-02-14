Kuzey Kore çok sayıda tanımlanamayan füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yaptığı açıklamada, füzelerin sabah 9 civarında Wonsan şehrinin kuzeydoğusundaki sulara ateşlendiğini söyledi.

Hem Güney Kore hem de ABD istihbarat teşkilatlarının fırlatmayla ilgili ayrıntılı bir analiz yürüttüğü belirtildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre JCS, "İzleme ve teyakkuzumuzu güçlendirirken, ordumuz Kuzey Kore'nin provokasyonlarına ilişkin ek işaretleri izlemek için ABD ile yakın koordinasyon içindedir" dedi.

En son seyir füzesi fırlatması, Pyongyang'ın bu yıl şimdiye kadar yaptığı beşinci fırlatma oldu.

Kuzey Kore'nin karadan ve denizden seyir füzesi fırlatmalarının yanı sıra Koreler arası deniz sınırı yakınında topçu ateşi de dahil olmak üzere çok sayıda silah testi yapmasının ardından Kore yarımadasında gerginlikler arttı.