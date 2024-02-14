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Dünya
TRT Haber 14.02.2024 06:08

ABD'de 150 yıl sonra bir ilk: İç Güvenlik Bakanına görevden alınma istemi

ABD Kongresi’nde gerçekleşen oylama 150 yıl sonra bir ilk yaşanmasına yol açtı. Meclis, bir bakanın görevden alınması istemiyle suçlanmasına hükmetti.

ABD'de 150 yıl sonra bir ilk: İç Güvenlik Bakanına görevden alınma istemi

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'a ilişkin oylama yapıldı.

213’e karşı 214 oyla, Mayorkas’ın azledilmesi istemiyle suçlanmasına hükmedildi.

Böylece 150 yıl sonra görevdeki bir bakan Meclis tarafından azledilmesi istemiyle itham edilmiş oldu.

İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, ülkenin güney sınırında yaşanan yasadışı göç krizi sebebiyle eleştiri altındaydı.

İç Güvenlik Bakanı’nın azledilme ihtimali ise düşük.

Mayorkas'ın azli için Senato’nun üçte ikisinin bakanın mahkum edilmesi yönünde oy kullanması gerekiyor.

Biden yönetimi, uzun süredir yasadışı göç ve belgesiz göçmen krizi sebebiyle yoğun eleştiri altında.

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