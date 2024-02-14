Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 14.02.2024 06:17

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, değeri 4 milyar doları aşan hisselerini sattı

Multi milyarder Jeff Bezos, Amazon'daki hisselerinin çoğunu satarak son günlerdeki satışların toplam değerini 4 milyar doların üzerine çıkardı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, değeri 4 milyar doları aşan hisselerini sattı

1994 yılında kurulan teknoloji devi Amazon, Bezos'un bu ay 24 milyon Amazon hissesi sattığını söyledi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan Bezos, Amazon hisselerini en son 2021 yılında satmıştı.

Bu ayın başlarında şirket, gelecek yıl içinde mevcut fiyatlarla yaklaşık 8,4 milyar dolar değerinde 50 milyon hisse satmayı planladığını açıkladı.

12 milyon hissenin ilk satışı Cuma günü yapılan düzenleyici başvurusunda duyuruldu, ardından Salı günü ikinci 12 milyon hissenin satışının duyurusu yapıldı.

Bezos'un, geçen yıl Washington eyaletindeki Seattle'dan Florida'daki Miami'ye taşınmasından sonra kazançları üzerinden herhangi bir vergi borcu olmayacak.

Hisse satışlarından veya diğer uzun vadeli yatırımlardan elde edilen 250 bin doların üzerindeki kazançlar Washington eyaletinde yüzde 7 oranında vergilendirililiyor.

Eğer Bay Bezos hâlâ Seattle'da yaşıyor olsaydı, sattığı 4 milyar dolarlık hissenin yaklaşık 280 milyon dolarlık borcu olacaktı.

ETİKETLER
Amazon Jeff Bezos ABD
Sıradaki Haber
ABD'de 150 yıl sonra bir ilk: İç Güvenlik Bakanına görevden alınma istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:48
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Gazze'de açlık tehdidi alarm verici düzeyde
07:47
Yeryüzü Doktorlarının Gazze'deki kliniği İsrail tarafından yıkıldı
07:45
Şanlıurfa'da eğitime "yağış" engeli
07:32
Artvin-Ardanuç kara yolunda heyelan
07:25
Kuzey Kore çok sayıda tanımlanamayan füze fırlattı
06:55
Bursa'da kaçak çikolata imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
Meteoroloji'den 13 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 13 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ