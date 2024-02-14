Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, değeri 4 milyar doları aşan hisselerini sattı

1994 yılında kurulan teknoloji devi Amazon, Bezos'un bu ay 24 milyon Amazon hissesi sattığını söyledi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan Bezos, Amazon hisselerini en son 2021 yılında satmıştı.

Bu ayın başlarında şirket, gelecek yıl içinde mevcut fiyatlarla yaklaşık 8,4 milyar dolar değerinde 50 milyon hisse satmayı planladığını açıkladı.

12 milyon hissenin ilk satışı Cuma günü yapılan düzenleyici başvurusunda duyuruldu, ardından Salı günü ikinci 12 milyon hissenin satışının duyurusu yapıldı.

Bezos'un, geçen yıl Washington eyaletindeki Seattle'dan Florida'daki Miami'ye taşınmasından sonra kazançları üzerinden herhangi bir vergi borcu olmayacak.

Hisse satışlarından veya diğer uzun vadeli yatırımlardan elde edilen 250 bin doların üzerindeki kazançlar Washington eyaletinde yüzde 7 oranında vergilendirililiyor.

Eğer Bay Bezos hâlâ Seattle'da yaşıyor olsaydı, sattığı 4 milyar dolarlık hissenin yaklaşık 280 milyon dolarlık borcu olacaktı.