Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre, lider Kim Jong-un, bütçe görüşmelerinin yapıldığı meclisin 2 günlük oturumuna katılmadı.

Ulusal Meclis, bütçeyi yüzde 1,7 artırırken, savunma bütçesini geçen yılla aynı oranda tutarak (yüzde 15,9) bu yıl da bütçenin önemli bir bölümünü savunma harcamalarına ayrılmasını kararlaştırdı.

KCNA, bütçede savunmaya ayrılan pay oranının "ülkenin askeri caydırıcılığını hem nitelik hem de nicelik olarak daha da güçlendirmek, ülkenin ve insanların onurunu ve güvenliğini sağlamak" maksadıyla geçen yılla aynı tutulduğunu kaydetti.

Ayrıca, meclisin 2 günlük oturumlarında, Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik kültürel propaganda faaliyetleriyle mücadele edilmesi için de yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesine karar verildi.

Öte yandan, meclisin, bütçenin yüzde 45'inin ekonominin geliştirmesi ve halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesine ayırmaya karar verdiği kaydediliyor.

Bu arada, Kuzey Kore 2022'de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.