Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Başbakanlık Ofisinden "acil uyarı" başlığıyla yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin açık bir şekilde balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu balistik füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düştüğü belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya ile yaşadığı gerginlik kapsamında daha önce de balistik füze fırlatmıştı.

Güney Kore, Kuzey'in arka arkaya çöp balonu gönderdiğini açıkladı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, içerisinde çöp bulunan balonları arka arkaya göndermeye devam ettiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore yüzlerce çöp balonunu göndermenin hemen ardından yeniden aynı eylemde bulundu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca (JCS) yapılan açıklamada, yeni gönderilen çöple dolu balonların sayısının henüz bilinmediği, Kuzey'den ülkedeki Gyeonggi kentine doğru havalandığı aktarıldı.

Açıklamada, halktan, düşen balonlara dokunmamaları ve orduya haber vermeleri istendi.

350 çöp balonu gönderildi

Bu arada, JCS, daha önceki saatlerde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin içerisinde çöp bulunan yaklaşık 350 balon gönderdiğini bildirmişti.

Açıklamada, Kuzey'in girişimlerine mukabil hoparlörlerle propaganda yayınları yapmaya hazır olunduğu ve bu tür bir psikolojik savaşın uygulanmasının Kuzey Kore'nin eylemlerine bağlı olacağı uyarısında bulunulmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, cuma günü yaptığı açıklamada, Güney'in propagandalarına karşı daha fazla çöple dolu balon gönderecekleri uyarısı yapmıştı.

Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e 2 bini aşkın çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore'ye Kuzey Kore'den 29 Mayıs'tan bu yana içinde çöp bulunan yüzlerce balon gönderilmişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin çöp balonu göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.