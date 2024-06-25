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Dünya
AA 25.06.2024 23:19

İngiltere Başbakanı'nın evinin bahçesine giren 4 eylemci gözaltına alındı

İngiltere hükümetinin, İsrail'e silah satışı ve 2021 sonrası verdiği petrol ve doğal gaz lisanslarını protesto etmek için Başbakan Rishi Sunak'ın evinin bahçesine giren ve buradaki gölete tuvaletini yapan eylemciler gözaltına alındı.

İngiltere Başbakanı'nın evinin bahçesine giren 4 eylemci gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

"Youth Demand" isimli gruptan yapılan açıklamaya göre, "Oliver" isimli eylemci ile beraberindeki 3 kişiyle Sunak'ın Kuzey Yorkshire'daki malikanesinin bahçesine girdi.

Üzerinde Sunak'a yönelik hakaret ifadelerinini yer aldığı gömlek giyen Oliver, malikane bahçesindeki gölete tuvaletini yaptı. Bahçeye giren 4 kişi, kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından malikaneden çıkarılarak gözaltına alındı.

Petrol ve doğal gaz lisanslarının geri çekilmesi çağrısı yapılıyor

Youth Demand'ın açıklamasında, gözaltına alınanlardan birinin foto muhabiri olduğu belirtilirken, "Youth Demand, İngiltere hükümetine İsrail'e satılan ve İsrail'den alınan silahlara ambargo koyması, 2021 sonrası verilen yeni petrol ve doğal gaz lisanslarını geri çekmesi çağrısı yapıyor." denildi.

Sunak ve eşi Akshata Murty'nin, malikaneyi 2015'te 2 milyon sterline (yaklaşık 83 milyon lira) aldığı belirtilen açıklamada, çiftin Londra'da 6,6 milyon sterline (yaklaşık 276 milyon lira) aldığı bir evinin daha bulunduğu kaydedildi.

Çiftin, yaklaşık 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 30 milyar lira) serveti bulunduğu aktarılan açıklamada, Murty'nin babasının Hindistan'ın en zengin iş insanlarından biri olarak petrol şirketi BP'yle 1,5 milyar dolarlık (yaklaşık 50 milyar lira) anlaşma imzaladığı vurgulandı.

"Gazze'yi ve gelecek tüm nesilleri mahvetmekten memnun olduklarını gösteriyor"

Açıklamada, eylemci Oliver'ın "Dökülen okullardan yıkılan sağlık sistemine, McDonalds'tan daha çok gıda bankasının bulunduğu bir ülke oluşturmaktan fakirlik içinde yaşayan 4,3 milyon çocuk yaratmalarına kadar pek çok şeyi Muhafazakar Parti'ye borçluyuz. Dostlarınızı zengin yapmaktan Gazze'deki çocuklar üzerinde test etmek üzere gönderdiğiniz silahlara ya da dünya yanarken daha fazla petrol lisansı vermeye kadar harika bir miras bıraktınız." ifadelerine de yer verildi.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin de iktidara geldiğinde bu durumun devam edeceğini savunan Oliver, "İşçi Partisi ve Muhafazakarlar, İsrail'e silah satmayı sürdürerek, yeni doğal gaz ve petrol lisanslarını geri çekmeyerek Gazze'yi ve gelecek tüm nesilleri mahvetmekten memnun olduklarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Youth Demand'ın eylem yaptığı malikane önünde geçen sene de 16 çevre aktivisti eylem gerçekleştirdiği için gözaltına alınmıştı.

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