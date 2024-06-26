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Dünya
AA 26.06.2024 01:07

Hamas: Gazze'nin geleceği Filistinliler tarafından belirlenir

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar sonrasına ilişkin planlarını reddettiğini, bölgenin geleceğinin Filistin halkı tarafından belirleneceğini yineledi.

Hamas: Gazze'nin geleceği Filistinliler tarafından belirlenir

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki canice saldırılar sonrası için Filistin halkının siyasi geleceğiyle ilgili İsrail hükümetinin ve ABD yönetiminin planları için "faşist İsrail hükümetinin başarısızlık ve hayal kırıklığı yolunu takip etmedeki ısrarı" şeklinde değerlendirildi.

Açıklamada, "Bu kötü niyetli planlar, Filistinlilerin kararlılığı ve iradesi karşısında uygulamaya konacak bir yol bulamayacak. Filistin halkının kaderi ve bu canice saldırıların yenilgiye uğratılmasından sonra Gazze Şeridi'nin geleceği, Filistin halkımız tarafından belirlenecek, başkası tarafından değil." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

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