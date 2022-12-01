Yonhap'ın Kuzey Kore ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) politbüro toplantısında, aralık sonunda 2023 planlarının tartışılacağı Parti'nin 8. Merkez Komitesi 6. Genel Kurulunun düzenlenmesi kararı alındı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başkanlığını yaptığı toplantıda, 2022'de ülke içinde ve dışında yaşananlar, Kuzey Kore'nin "irade ve mücadele etkisini" test eden "benzeri görülmemiş bir zorluk" olarak nitelendi.

Kim, zorluklara rağmen "Parti Merkez Komitesinin doğru liderliği sayesinde" devletin gelişimi için yeni bir kapının açıldığını, ülkenin prestij ve onurunun yeni bir seviyeye yükseltildiğini" söyledi.

Kuzey Kore'nin ay sonunda yapacağı toplantıda, 2023 için ABD ve Güney Kore'ye yönelik izlenecek politikanın yanı sıra füze geliştirme ya da olası bir nükleer füze denemesi konularının da ele alınması bekleniyor.