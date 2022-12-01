BBC'nin haberine göre, Etiyopya'nın Nairobi Büyükelçisi Bacha Debele Buta, yayımladığı görüntülü mesajda, TPLF'nin 17 Kasım için planlanan silah bırakmasının 3 Aralık'ta gerçekleşeceğini söyledi.

Buta, iki taraftan da asker yetkililerin her gün düzenli olarak görüştüğünü belirterek, ağır silahların 3 Aralık'ta teslim edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Addis Ababa hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Anlaşma sonrası insani yardımların ulaştırılmaya başlandığı bölgede silahsızlanmaya ilişkin somut adım atılmamıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.