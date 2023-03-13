Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"in haberine göre, ülkenin resmi medyasında, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'nin insan hakları siciline yönelik eleştirilerinin, "Kuzey Kore'ye karşı yürütülen düşmanca siyasetin en yoğun ifadesi" olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Eleştirilerin kınandığı açıklamada, ABD'nin, Pyongyang karşıtı anlamsız "insan hakları kuru gürültüsünün" Kuzey Kore'nin gücüyle karşılaşmanın son anına kadar sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'yi nükleerle ilgili konularda baskı altına alamadığı için ne zaman köşeye sıkışsa kuru gürültüye" başvurduğu ifade edildi.

Geçen hafta uluslararası basındaki haberlerde, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ni Kuzey Kore'nin insan hakları sicilini ele almak üzere toplantıya çağırdığı iddia edilmişti.

Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri ve uluslararası barışla güvenliği tehdit eden tacizlerinin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programıyla ilgili 17 Mart'ta yapılacağı öne sürülen toplantıyı ne Washington yönetimi ne de BM Güvenlik Konseyi doğrulamıştı.