Kuzey İrlanda Polis Ombudsmanı Marie Anderson, 1990'larda Belfast'ın güneyinde Ulster Savunma Birliği (UDA) tarafından gerçekleştirilen cinayetler ve cinayet girişimleriyle ilgili raporunu yayımladı.

Anderson, polisin "danışıklı eylem"le suçlandığı raporunun ortaya çıkardığı kusurların boyutu ve kapsamı konusunda "derinden endişe duyduğunu" söyledi.

Polisin, birlik yanlısı paramiliterin devre dışı bırakılan silahları tekrar çalışır hale getirmeyi bildiklerine dair istihbaratın farkında olmasına rağmen, bu gruplar içindeki bir muhbire silah verdiği kaydedilen raporda, "danışıklı eylem"in neleri kapsadığı şu şekilde sıralandı:

"2 kişiyi hayatlarına yönelik tehditler konusunda uyarmadaki başarısızlık, 5 kişinin öldürüldüğü bir bahisçiye yönelik saldırıyla ilgili kayıtların tutulmaması ve dosyaların kasıtlı olarak imha edilmesi, silahların devre dışı bırakılmasıyla ilgili kayıtların tutulmaması, delilleri kullanmadaki başarısızlık, cinayet masasına istihbaratın iletilmesinde başarısızlık, muhbirlerin işe alınması ve yönetiminde kontrol ve gözetim eksikliği, cinayet dahil ciddi suçlara karışan muhbirlerin sürekli kullanımı ve bu tür faaliyetlere göz yumma."

Aileler adalet istiyor

1990-1998 yıllarında işlenen ve 11 kurbanın tamamının Katolik olduğu cinayetlere ilişkin raporun ardından, aileler basın toplantısı düzenledi.

Bu saldırılardan birinde babasını kaybeden Tommy Duffin, raporu mücadelelerindeki yeni bir bölüm olarak niteleyerek, "Bir sonraki bölüm, failleri ve onları yönetenleri yakalamaya başladığımızda başlayacak. Bu olmak zorunda. Sevdiklerimizin huzur içinde yatabilmesi için bu insanları adalete teslim edecek bir mekanizma bulmalıyız" dedi.

15 yaşındaki kardeşi James'i kaybeden Bosco Kennedy ise 30 yılı aşkın bir süredir raporu beklediklerini ifade ederek, "Bu rapordan çıkardığım basit gerçekler, Sean Graham bahisçisi vahşetini gerçekleştiren birlik yanlısı katillerin polis muhbirleri olduğu ve 15 yaşındaki kardeşimi öldürmek için kullanılan silahlardan birinin polis memurları tarafından Ulster Savunma Birliği'ne verildiğidir" diye konuştu.

Adalet istediklerini kaydeden Kennedy, "Silahları bu birlik yanlısı katillerin ellerine kimin verdiğini bilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.