Katedralin bodrum katında 6 Şubat sabahı çıkan yangınla ilişkisi olduğu iddia edilen 40 yaşındaki şüphelinin, bugün Cape Town Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Mahkemeye çıkarılmadığı için polis tarafından henüz ismi açıklanmayan şüphelinin avukatı Shaun Balram, yaptığı açıklamada, müvekkilinin ruhsal durumunun kontrol edilmesi için akıl hastanesine gönderildiğini açıkladı.

Balram, sokaklarda yaşayan ve yangın başladığı sırada olay yerinin yakınında olduğunu kabul eden müvekkilinin, hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi.

St. George Katedrali yangını

Cape Town şehir merkezinde bulunan ve 2 Ocak'ta çıkan yangında ağır hasır gören Parlamento binasının bir blok ötesinde yer alan tarihi St. George Katedrali'nde pazar günü erken saatlerde yangın çıkmıştı.

Binanın bodrum katında çıkan ve erken müdahale edilerek kontrol altına alınan yangın, tarihi binada hafif hasara yol açmıştı.

"Yangın kundaklama sonucu çıktı"

St. George Katedrali'nin Dekanı Michael Weeder, dün yaptığı açıklamada, yangının bir kundaklama sonucu çıktığını, yangın öncesinde katedralin Wale Caddesi'ne bakan tarafındaki bir penceresinden içeri yanan bir pamuk ya da gazlı bez parçası fırlatıldığını tespit ettiklerini duyurmuştu.

Polisten yapılan açıklamada da Wale Caddesi'ndeki bir otelin kamerasından 1 şüphelinin tespit edilip gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Güney Afrika Anglikan cemaatinin merkezi olma özelliği taşıyan tarihi katedral, 2021 yılının aralık ayında hayatını kaybeden Nobel Barış Ödüllü apartheid karşıtı mücadele kahramanı Desmond Tutu'nun mezarına da ev sahipliği yapıyor.