Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı
[Fotoğraf: Youtube / Radim Passer]
Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı.
Radim Passer'in Saxony-Anhalt eyaletindeki bir otoyolda geçen yılki aşırı hızlı araç kullanımını Youtube kanalına yüklemesinin ardından olay Alman savcıların dikkatini çekti.
Sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoda aracın saatte 417 kilometre hıza ulaştığı görüldü.
Alman savcıların talimatı üzerine eyalet polisi, Çekyalı milyoner Passer'in hız limiti ihlaline ilişkin soruşturma başlattı.
Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'da hız sınırı olmamasına rağmen aracın hızının belirli bir seviyede olması gerektiğini belirterek sürücünün tutumunu kınadı.
Passer'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.
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