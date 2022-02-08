DSÖ'nün basın biriminden yapılan açıklamada, İdlib çevresindeki hastanelere uluslararası yardımların kesilmesinin ardından son durum değerlendirildi.

Bölgedeki bazı hastanelerin maddi kaynak yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sonlandıracağı yönünde DSÖ'nün raporlar aldığı belirtilen açıklamada, "DSÖ, halihazırda çatışmanın sürdüğü bölgede yaşayan 4 milyonun üzerinde kişiye sağlık yardımı ulaştırmak için Suriye'nin kuzeybatısındaki hastane ve sağlık tesislerini desteklemeye devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "DSÖ ve ortakları, Suriye'nin kuzeybatısında destek sağladığı hastanelerin kapatılmasını önlemek için aktif fon arayışı içindedir" bilgisi paylaşıldı.

Destek sözleşmeleri yenilenmemişti

DSÖ'nün yönlendirmesiyle bir süredir İdlib ve çevresindeki hastanelere yardım sağlayan uluslararası kuruluşlar, geçen yılın sonuna doğru destek sözleşmelerini yenilememişti.

Bu durum, şimdiye kadar destek alan 18 hastanede maddi kaynak ve ekipman sorununa sebep olmuştu.

Uluslararası desteğin kesilmesi üzerine bölgede binlerce kişi sağlık hizmetlerinden mahrum kalmış, ekipman eksikliği nedeniyle hastaneler düşük kapasitede hizmet vermek zorunda kalmıştı.