Haavisto, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen “Avrupa'da Ortak Güvenliğimiz Mevzubahis” konferansında konuştu.

Programa Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Ekonomik olarak da Ukrayna için olumsuz etkileri var"

Programda konuşan Haavisto, Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının ve Belarus’la birlikte düzenlediği askeri tatbikatların Ukrayna üzerinde büyük baskı oluşturduğuna işaret ederek, Rusya'nın bu tutumunun yalnızca güvenlik ve siyasi boyutta değil aynı şekilde ekonomik olarak da Ukrayna için olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

"Genel güvenlik ilkelerine zarar verecek tarzdaki davranışları benimsemiyor"

Rusya’nın dile getirdiği taleplerin hiçbir NATO üyesi tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayan Haavisto, Finlandiya’nın da Avrupa’nın geri kalan ülkelerine benzer şekilde Helsinki Nihai Senedi (1975) benzeri anlaşmaların getirdiği genel güvenlik ilkelerine zarar verecek tarzdaki davranışları benimsemediğini söyledi.

"NATO’nun düzenlediği tatbikatlara kabul edilmeyi büyük memnuniyetle karşılıyoruz"

NATO üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç’in NATO’nun düzenlediği tatbikatlara kabul edilmelerini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirten Haavisto, bu iş birliklerinin yalnızca Baltık bölgesinde değil başka bölgeler için de olumlu bir güvenlik anlayışına neden olduğunu kaydetti.

Haavisto, “Avrupa Birliği’nin güvenlik topluluğu ve birliği olduğunun altını çiziyoruz. Birlik üyeleri arasında dayanışma bulunmaktadır. AB’nin güvenlik alanında gittikçe gelişen bir anlayışa sahip olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Hem NATO hem de AB ile iş birliklerini geliştirmek önemli"

AB’nin askeri anlamdaki güvenlik tehditlerinin yanı sıra, siber güvenlik gibi farklı alanlarda da ortaya çıkabilecek tehdit unsurlarına karşı da önlem aldığını kaydeden Haavisto, bunun yanı sıra Finlandiya olarak hem NATO hem de AB ile olan askeri ve siyasi iş birliklerini daha da geliştirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Konferans sonunda Haavisto'ya, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın tarafından "Dostluk Payesi Beratı" takdim edildi.