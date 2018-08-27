Kuzey Amerika Anlaşması yerine ABD-Meksika anlaşması getirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biri Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) feshedilmesiydi.

ABD Başkanı, Meksika ile ikili ticaret anlaşmasına varıldığını açıkladı. Yeni anlaşmanın "ABD - Meksika Ticaret Anlaşması" olarak anılacağını belirtti.

NAFTA tarihe karışıyor

Gelişme, NAFTA'nın tarihe karışmak üzere olduğu anlamına geliyor. Zira yeni anlaşmanın Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Trump, Kanada ile de adil ortamda görüşebileceklerini söyledi.

Kanada ile anlaşma arayışı

Kanada otomobillerine gümrük vergisi getirilebileceğini söyleyen Trump, uzlaşmaları durumunda ayrı bir anlaşma yapabileceklerini duyurdu. Trump yeni anlaşmanın ABD üreticileri ve tarım sektörü için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

Çin'e de yüklü miktarda ek vergi uygulaması getiren Trump, Pekin ile ticari müzakereler için henüz erken olduğu görüşünde.

Kaynak: TRT Haber