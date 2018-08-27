İngiltere’den Arakan açıklaması

İngiltere’nin Asya’dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, BM’nin oluşturduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu’nun bugün basın toplantısıyla duyurulan Arakan raporuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Field, "Myanmar’da 2011’den bu yana yaşanan insan hakları ihlalleri, özellikle de geçen yıl Ağustos’tan bu yana yaşanan korkunç şiddetle ilgili sonuçlar sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

"Bu eylemler cezasız kalamaz ve kalmamalı"

Myanmarlı sığınmacılarla görüşen ve ülkedeki krizle ilgilenen herkesin Myanmar ordusunun bu ihlallerden sorumlu olduğunu bildiğini belirten Field, bölgede Arakan halkına karşı tecavüz ve öldürme olaylarının yaygın olduğunu vurguladı.

Field, BM misyonunun ülkede yaşanan şiddetin sorumlularıyla ilgili daha net kanıtlar sağladığına işaret ederek, "Bu eylemler cezasız kalamaz ve kalmamalı" dedi.

Soruşturma başlatılması çağrısı

BM misyonunun sorumluların yargılanması çağrısına da destek veren Field, "Raporun vahameti bize göre hem BM İnsan Hakları Konseyi’nin hem de BM Güvenlik Konseyi’nin dikkatini hak ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Mark Field, raporun Eylül'de BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulmasını takiben kendilerinin de konuyu BM Güvenlik Konseyi gündemine getirmeye dönük seçenekleri ele alacaklarını kaydetti.

Field, Myanmar hükümetine de Arakan’daki olayların sorumlularından hesap sorulmasına yönelik bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısını yaptı.

BM raporunda çarpıcı ifadeler

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında olduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA