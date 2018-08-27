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Hawaii fırtına ve sel yüzünden sular altında kaldı

"Hurricane Lane" adlı tropik fırtına nedeniyle Hawaii'de sel ve toprak kayması yaşandı. Yaşanan felaket drone ile görüntülendi.

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Hawaii fırtına ve sel yüzünden sular altında kaldı

ABD Hawaii'de "Hurricane Lane" adlı tropik fırtına, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Okullar, dükkanlar ve ofisler güçlü rüzgar ve sağanak nedeniyle kapatıldı.

Cuma günü başlayan felaket, başta kıyı bölgeleri olmak üzere Hawaii'yi sular altında bıraktı. 

Geçen hafta Hawaii yetkililerinin ciddi tropik bir fırtınanın geldiğini açıklaması üzerine, adada yaşayan insanlar, su, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını stokladı.

Ayrıca insanlar toprak kaymaları ve su baskınlarına karşı pencerelerini kontrplaklarla kapladı. Binden fazla kişi sığınaklara taşındı.

Uluslararası Hava Merkezi yağışların bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Yaşanan felaketin geriye bıraktıkları ise drone ile görüntülendi.

Can kaybı yaşanmadı

Yetkililer, şimdiye kadar hiçbir yaralanma veya ölümün yaşanmadığını belirtti. Toprak kayması yüzünden adeta bir enkaz gibi görünen Hawaii'de çalışmalar yapılacak ve yollar kullanıma açılacak. Bölge polisi insanları yoldan uzak tutmaya çalışıyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii'nin 400 kilometre güneyinden bölgeye yaklaşan Hurricane Lane kasırgası için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan uyarı yapılmıştı.

Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar kasırganın boyutunu gözler önüne sermişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tropik fırtına, toprak kayması, sel, sağanak, rüzgar, hurricane lane, Hawaii, Fırtına
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