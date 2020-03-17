İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasser Al Sabah telefonda görüştü.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Al Sabah, görüşmede, koronavirüsle mücadelede İran hükümeti ve halkının yanında olduklarını belirterek, İran'a bu konuda destek amacıyla 10 milyon dolar yardım göndereceklerini açıkladı.

Koronavirüsle mücadelenin bölgesel ve küresel iş birliğini gerektirdiğini vurgulayan Zarif ise Kuveyt'e ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlarına uymaması ve yaptırımların kaldırılması yönünde açıklamalar yapan ülkelere katılması çağrısında bulundu.

Zarif, Twitter'dan yardım çağrısında bulunmuştu

İran'da şu ana kadar 853 kişinin ölümüne yol açan salgınla mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla geçen hafta Twitter'dan paylaşan Zarif, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına hitaben yazdığı mektupta ise koronavirüsle mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istemişti.