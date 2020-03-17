Koronavirüsün çıkış noktası Çin’de yayılım hızı düşmeye devam ediyor. Ülkede yeni görülen 21 vakanın 20'sinin Çin dışından seyahat edenler olduğu açıklandı. Pekin yönetimi, virüsün ilk görüldüğü eyalet olan Hubey’de seyahat kısıtlamasını gevşetti. Çin’de bugüne kadar 81 bine yakın kişiye bulaşan virüs, yüzde 85 oranında tedavi edildi.

ABD'de ordu devrede

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 100'e yaklaştı. ABD'de birçok eyalet, yardım için orduya başvurdu. Virüs asayiş sorunlarını da arttırdı. Salgın nedeniyle kaosun başlamasından endişelenen Amerikalılar daha fazla silah satın almaya başladı.

Trump'tan 'Çin virüsü' paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsü "Çin virüsü" olarak nitelemesi ise Pekin yönetiminin tepkisini çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD öncelikle kendi meseleleri ile uğraşmalı" dedi.

DSÖ'den ülkelere test çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha hastalıkla mücadele için koronavirüs testinin” önemine dikkati çekti, ülkelere her şüpheli vaka için koronavirüs testi yapılması çağrısında bulundu. Örgütün, 2 çalışanında da koronavirüs tespit edildi.

G-7'nin gündeminde koronavirüs var

G-7 liderleri de telekonferans yöntemiyle koronavirüse karşı atılacak adımları görüştü. Toplantıda, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde, tıbbi malzemenin arttırılması için çalışılacağı vurgulandı.

OHAL ve karantina yayılıyor

Ülkeler virüse karşı sert tedbirleri hayata geçirmeyi de sürdürüyor. Rusya, Kanada, Libya, Macaristan ve Gürcistan’da yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Venezuela’da ülke genelinde karantina uygulaması başlatıldı. Afrika’da yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 26’ya çıktı.

İsrail'den virüse zulüm desteği

İsrail ise Filistin'e yönelik zulmüne salgın koşullarında bile ara vermedi. Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinli gözaltına alındı.