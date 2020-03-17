Haber Giriş: Kaynak: Reuters
DSÖ personeli 2 kişide koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere verdiği demeçte, ofisten ayrılan bir personelde koronavirüs semptomları görüldüğünü, yapılan testlerin de pozitif sonuç gösterdiğini söyledi.
Lindmeier örgütte onaylanmış toplam 2 vakanın olduğunu açıkladı.
Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 80 bini aştı. Ölü sayısı 7 bini geçti.
İyileşerek taburcu olanların sayısı ise 80 bine yaklaştı.
Etiketler: koronavirüs Dünya Sağlık ÖrgütüSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 13:25
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